Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Theo Franken wurde faktisch als Fußball-Fan geboren. Das ging auch fast nicht anders. In Eicken, einem Stadtteil von Mönchengladbach, wo sich auch das altehrwürdige Bökelbergstadion der Borussia befand, ist sein Elternhaus. Doch mittlerweile ist er in der Pfalz angekommen und auch glühender Fan des Oberligisten FV Dudenhofen und bei den Heimspielen so gut wie immer vor Ort.

Auf den Fußball angesprochen sprudelt es aus dem 60-jährigen Franken heraus. Seit 47 Jahren sei er glühender Anhänger von Borussia Mönchengladbach, erlebte auch noch