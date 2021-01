Malcolm Little (25) ist die erste Personalie, die Oberligist FV Dudenhofen im neuen Jahr vermeldete. Der Torwart, seit 2017 in Dudenhofen, bleibt auch in der nächsten Runde.

Das hat Florian Kober, Sportlicher Leiter der Dudenhöfer, am Freitag mitgeteilt. Little verlor zu Saisonbeginn seinen Status als Nummer eins an Neuzugang Philipp Schilling.