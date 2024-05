Ein Unfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Kind hat sich an Pfingstsonntag auf der Obrigheimer Hauptstraße ereignet. Wie die Polizeiinspektion Grünstadt mitteilt, war eine 56-Jährige Frau in Richtung Offstein unterwegs, als kurz nach der Einmündung Bockenheimer Straße in die Hauptstraße ein schätzungsweise sieben bis neun Jahre altes Mädchen vom rechts auf die Fahrbahn lief. Weil die Frau nicht mehr bremsen konnte, stießen sie und das Kind zusammen und stürzten zu Boden. Dabei verletzte sich die Radfahrerin leicht. Auch das Kind hatte eine leichte Verletzung am Fuß. Anschließend kümmerten sich zwei Erwachsene, vermutlich die Eltern, um das Mädchen und wollten es in ein Krankenhaus bringen. Dabei sei von den Beteiligten versäumt worden, die Personalien untereinander auzutauschen. Deshalb brachte die Fahrradfahrerin den Unfall erst einen Tag später zur Anzeige. Zeugenhinweise zum Unfall oder dem Kind nimmt die Polizeinspektion Grünstadt unter Telefon 06359 93120 entgegen.