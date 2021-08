Als hätte es das gerade noch gebraucht, flog Torjäger Julian Scharfenberger von Oberligist FV Dudenhofen am Samstagnachmittag beim tieferklassigen SV Rülzheim (0:0) bei der Generalprobe vor dem Auftakt auch noch vom Platz und fällt jetzt möglicherweise am Sonntag, 15. August, beim SV Völklingen aus.

„Die Vorbereitung war nicht zufrieden stellend von den Ergebnissen her, auch wenn das zweitrangig ist“, sagte Florian Kober, Sportlicher Leiter der Dudenhöfer, im Gespräch mit der RHEINPFALZ: „Es war die Art und Weise. Wir haben uns mehr erhofft.“ Auch von der Fitness her seien nicht alle bei hundert Prozent.

Nicht jeder habe in der Pause seine Aufgaben erfüllt und die Vorbereitung voll durchgezogen. Hinzu kamen immer wieder Ausfälle. Was Kober positiv stimmt: „Dass wir den Schalter wie in den vergangenen Jahren umlegen können, wenn es um etwas geht.“ In Rülzheim sei es ganz ordentlich gewesen: „Vieles war hoffnungsvoll. Wir haben wenig zugelassen, uns aber nicht belohnt.“