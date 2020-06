Julian Scharfenberger (28) vom FV Dudenhofen ist Torschützenkönig der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar an. Zur kommenden Saison wird er in der Jugend des JFV Ganerb bei den Unter-15-Jährigen (Verbandsliga) sowie der U17 (Tabellenführer Landesliga) Spezialtrainer für die Angriffsspieler. Coach beider Teams in der kommenden Runde ist Nico Henrich, der Scharfenberger in sein Team holte: „Ich wollte Julian unbedingt dazunehmen. Unsere Jungs werden von ihm und seiner Erfahrung in der Jugend-Bundesliga für Hoffenheim und aktuell beim FVD in der Oberliga profitieren“, sagte er: „So wie ein Torwart-Trainer die Torhüter verbessern soll, arbeitet Julian mit unseren Angreifern.“