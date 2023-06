Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit dem Remis in Dudenhofen im Rücken will der TuS Mechtersheim am Samstag, 15.30 Uhr, im Oberligaspiel gegen den FSV Jägersburg nachlegen. „Die Serie soll halten“, fordert TuS-Teammanager Heiko Magin.

Die Vorzeichen haben sich geändert. In diesem Fall ist nicht der FSV Jägersburg der Favorit wie noch im Hinspiel, sondern der TuS Mechtersheim, der immerhin sieben Punkte vor dem Team aus