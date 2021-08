Dudenhofen. Im Kreispokalachtelfinale steht ein Kracherspiel an. Der FV Dudenhofen II empfängt am Mittwoch (19 Uhr) den TuS Mechtersheim II – und das eine Woche vor dem Duell der beiden ersten Mannschaften in Mechtersheim am Mittwoch in einer Woche.

Dazwischen duellieren sich noch mal die beiden Zweitvertretungen am Sonntag (16 Uhr) in der A-Klasse. Diese Derbywoche hat es also in sich. Die Trainer Sascha Weick und Sven Fischer weilten zuletzt im Urlaub. Florian Himmighöfer beziehungsweise Christoph Magin vertraten sie. Fischer kehrt aber rechtzeitig zurück.

Der TuS pausierte am ersten Spieltag, kommt aber mit dem Rückenwind des 11:0-Derbysiegs aus der vorherigen Pokalrunde gegen den FV Heiligenstein (A-Klasse) ins Spargeldorf. Doch auch der FVD startete mit einem Erfolgserlebnis in die Saison und schlug den FSV Schifferstadt II am vergangenen Wochenende mit 3:1.

Duo kämpft

Aus der Region haben heute außerdem noch der FV Berghausen (A-Klasse) mit einem Heimspiel gegen SV Altdorf-Böbingen (A-Klasse West, 19.30 Uhr) und die TSV Lingenfeld (B-Klasse Süd) auswärts bei SG Edesheim/Roschbach/Hainfeld (A-Klasse West, 19.30 Uhr) die Chance auf das Viertelfinale.