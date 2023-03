Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach 25 Minuten in der Partie der Fußball-Oberliga zwischen dem FC Speyer 09 und Gastgeber Hertha Wiesbach hätte am Samstag niemand der 125 Zuschauer geahnt, dass der FC richtig unter die Räder kommen würde. Doch am Ende unterlag das Schlusslicht mit 1:8 (1:6).

Nach etwas mehr als 25 Minuten war Speyers Trainer Uwe Gaßner noch voll motiviert. Er lief beim Tabellendritten Wiesbach in seiner Coaching-Zone hin und her und gab seinen Akteuren fleißig