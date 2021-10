Es könnte mal wieder ein Spieltag wie gemalt werden für die sieggewohnten Verbandsliga-Frauen des FV Dudenhofen um ihre Torjägerin Gina Reichling.

Denn am Samstag stellt (17.30 Uhr) stellt sich Schlusslicht Schott Mainz II auf dem Kunstrasen vor. In einer bereinigten Tabelle könnte Dudenhofen noch weiter oben stehen, und Reichling ist top in Schuss: zehn Treffer in den vergangenen beiden Partien.