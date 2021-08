Mit Rückkehrer Ralf Gimmy (61) auf der Trainerbank geht Oberligist TuS Mechtersheim am Mittwochabend (19 Uhr) ins Heimderby gegen FV Dudenhofen. Das hat Stellvertretender Vorsitzender Dieter Demmerle am Dienstagmorgen mitgeteilt. Gimmys erste Amtszeit an der Kirschenallee dauert 23 Jahre.

In dieser Zeit führte er den Verein von der Bezirks- in die Oberliga, wo er zwischenzeitlich oben mitspielte und ihn etablierte. 2012 endete sein Engagement. 2013 schloss er sich dem FC Speyer 09 an. Wieder ging es von der Landes- in die Oberliga. In der vergangenen Saison betreute Gimmy seinen Heimatverein Arminia Ludwigshafen.