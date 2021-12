Zum Abschluss des Jahres hat die einzige aktive Leistungsjugend des JFV Ganerb den Sprung ins Verbandspokalviertelfinale verpasst. Die D-Jugend unter Thomas Eberhard gab sich beim FK Pirmasens 03 mit 0:1 (0:1) geschlagen.

Baldiges Wiedersehen

Eberhard hatte noch vehement auf das Bestreiten des Spiels gepocht, um mit „einem positiven Gefühl in die Winterpause zu gehen“.

Nach der knappen Pokalpleite gilt es nun, trotz nur einem Punkt in der Liga zum Wiederbeginn am 12. März, interessanterweise wieder gegen den FK, alle Kräfte zu bündeln und zu versuchen, den Abstieg in die Landesliga noch zu verhindern.