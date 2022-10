„Das werden wir am Wochenende gegen RW Speyer sehen.“ Mit diesen Worten kommentierte Andreas Lehr, Spielleiter des B-Klassisten FV Hanhofen am Mittwochabend nach dem 8:2 (4:1)-Heimsieg gegen Aufsteiger FV 21 Haßloch die Lage in der bisherigen Berg-und-Talfahrt-Saison.

Angesichts des großen Rückstands doch nach oben gucken oder es sich im Mittelfeld gemütlich machen? 13 Tore verzeichneten die Hanhöfer nach zwei Dritteln ihrer englischen Woche. Josef Tkac erzielte das 1:0, Eren Duman das 2:1. Mohammed Abdul-Fattah und der 47-jährige Norbert Baczynski trafen noch je zweimal, Duman und Angelo Ietro einmal.

Anstoß an der Kuhweide ist am Sonntag (15 Uhr). Auch die FVH-Damen können’s torreich. Allerdings verloren sie ihr Vorderpfalzpokal-Viertelfinale bei Landesligakonkurrent SG ASV Harthausen/SV Weingarten. 3:7.

Während Hanhofen damit weiter auf das erste Erfolgserlebnis der Runde wartet, unterstrichen die Harthäuserinnen ihre Rolle als Nummer eins der Region.