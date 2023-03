Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fussball: Der FC Speyer 09 muss weiter auf einen Sieg in der Oberliga warten. Im Derby beim FV Dudenhofen war das Schlusslicht in keiner Phase der Partie in der Lage, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Stattdessen zeigten die Gastgeber, was wichtig ist, um die Punkte mitzunehmen.

Im Fußball sind Zweikämpfe wie das Salz in der Suppe. Deshalb dürfte dem einen oder anderen Zuschauer am Montagabend das Derby zwischen dem FC Dudenhofen und dem FC Speyer 09 ein wenig fade