André Lacroix, früherer Schlussmann beim FV Dudenhofen und TuS Mechtersheim, trainiert ab sofort die Torhüter bei FG 08 Mutterstadt. Das hat der Bezirksligist am Mittwochabend mitgeteilt. Zudem stand Lacroix auch für Arminia Ludwigshafen, ASV Fußgönheim, Phönix Schifferstadt sowie VfR Frankenthal im Kasten.

Vorfreude

„Ich freue mich über die neue Aufgabe und Herausforderung“, zitierten die Mutterstadt den Neuen in den sozialen Medien: „Ich komme gerne zur FG.“ Es sei ein gut geführter Verein mit Tradition, Gemeinschaft, einer guten Struktur und einem tollen Konzept, so Lacroix: „Die FG 08 versucht, ihre Jugendspieler in die Aktivität zu führen.“

Er möchte mit seinem Wissen und seiner Erfahrung dazu beitragen, die Torhüter der Nullachter zu verbessern.“ Der Sportliche Leiter der FG, Franco De Simone, einst Erfolgstrainer beim FV Berghausen: „ Wir sind sehr froh darüber, dass wie André davon überzeugen konnten, nach Mutterststadt zu wechseln.“ Er habe unheimlich viel Erfahrung, die an die Keeper weitergeben könne.