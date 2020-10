Die B-Juniorinnen des FC Speyer 09 haben von der SGS Essen am Sonntagvormittag ihre Grenzen aufgezeigt bekommen. Nach vier Punkten aus drei Spielen war gegen den zweimaligen amtierenden Staffelmeister der Bundesliga West/Südwest beim 0:3 (0:2) im Sportpark nichts zu holen.

Das Ergebnis reiht sich dabei in diejenigen der vergangenen Jahre gegen Essen ein und stellt schon das vierte 0:3 in den jüngsten sechs Begegnungen dar. Bereits in der ersten Minute kassierte die Mannschaft von Steffen Stadler dabei das erste Gegentor.

Schnelle Vorentscheidung

Nach gut einer Viertelstunde holte FC-09-Torhüterin Jolanda Boldt dann erneut den Ball aus den eigenen Maschen – eine Vorentscheidung, die Essen zehn Minuten vor Schluss durch das 3:0 zementierte.

Die B-Juniorinnen verbleiben damit bei vier Punkten und befinden sich nun auf dem achten Tabellenplatz. Essen dagegen klebt mit dem Erfolg an Tabellenführer Bayer Leverkusen dran.