Der KSC beherrscht in seinem letzten Testspiel vor dem Zweitliga-Auftakt das junge Team von Racing Straßburg klar.

Karlsruhe (dpa) - Der Karlsruher SC hat seine Generalprobe für die neue Saison erfolgreich absolviert. Die Nordbadener gewannen das Nachbarschaftsduell gegen den französischen Erstligisten Racing Club Straßburg mit 4:1 (3:0). Nicolai Rapp brachte die Gastgeber vor 10.525 Zuschauern in der 17. Minute in Führung. Fabian Schleusener (27.) legte zehn Minuten später nach, der Georgier Budu Siwsiwadse (40.) traf zur komfortablen Pausenführung. Kurz zuvor hatte KSC-Torhüter Max Weiß (32.) die bis dahin beste Chance der Elsässer mit einer Glanzparade vereitelt.

Racing, das nach der Übernahme durch das amerikanische BlueCo-Konsortium als Ausbildungsclub des englischen Erstligisten FC Chelsea gilt, verkürzte nach dem Wechsel durch Abakar Syller (48.). Marvin Wanitzek (56.) stellte jedoch den alten Abstand per Freistoß aus 18 Metern schnell wieder her. Für den KSC war es der sechste Sieg im achten Testspiel. Zum Auftakt der 2. Bundesliga empfängt die Mannschaft von Trainer Christian Eichner am 3. August (13.00 Uhr) den 1. FC Nürnberg.