Auch in diesem Jahr gibt es eine Reihe von Fastenpredigten im Speyerer Dom mit prominenten Gästen. Laut Weihbischof Otto Georgens wurden dafür Peter Müller (ehemaliger Ministerpräsident und Bundesverfassungsrichter), ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten sowie Altbundespräsident Horst Köhler gewonnen.

„Fastenpredigten wollen traditionell neue Impulse geben und laden dazu ein, in besonderer Weise ins Nachdenken zu kommen“, betont Weihbischof Otto Georgens. In der Reihe mit dem Titel „Im Puls“ wird demnach an drei aufeinander folgenden Donnerstagen der Fastenzeit eine abendliche Andacht stattfinden, in deren Zentrum jeweils die Beiträge der Gastprediger stehen. Als Leitthema vorgegeben: „Zusammenfinden“.

Den Auftakt macht am 29. Februar Peter Müller (68), bekannt als Ministerpräsident des Saarlandes von 1999 bis 2011 und Richter des Bundesverfassungsgerichts von 2011 bis 2023. Am 7. März ist eine prominente Journalistin zu Gast: Bettina Schausten (58) ist Chefredakteurin des ZDF und – passend zum Auftritt im größten romanischen Gotteshaus – studierte Theologin. Der CDU-Politiker Horst Köhler (80), Bundespräsident von 2004 bis 2010, predigt am 14. März.

Termine

Fastpredigten „Im Puls“ im Speyerer Dom jeweils donnerstags ab 19.30 Uhr. Die jeweils etwa einstündigen Andachten werden musikalisch von Domorganist Markus Eichenlaub gestaltet und live auf den Social-Media-Kanälen von Dom und Bistum übertragen.