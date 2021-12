Am dritten Adventssonntag, 12. Dezember, um 17 Uhr ist ein musikalisches Rendezvous ungewöhnlicher Instrumente in der katholischen Kirche St. Gangolf Dudenhofen. Oboe trifft auf Tenorhorn („kleine Tuba“) und Tasteninstrument. Charlotte Wulfert, Oboe, Dominik Schneider, Tenorhorn, und Monika Döring-Wulfert, Tasten, haben besinnliche Musik vom Barock bis zur Moderne zusammengestellt: von Tomaos Albinoni, Benedetto Marcello, Bach, Beethoven, Schumann und Jan Sandström. Die aus Speyer stammende Charlotte Wulfert, Solooboistin im Musikkorps der Bundeswehr in Siegburg, und Dominik Schneider verbindet die Leidenschaft für die Kammermusik. Im Holzbläseroktett der Musikhochschule Köln gewann Wulfert den ersten Preis des deutschen Hochschulwettbewerbs. Schneider arrangiert und komponiert auch. Ihm liegen daher vor allem neue Kompositionen für Tenorhorn/Bariton am Herzen. Die Initiative „Musiker aus der Nachbarschaft“ der Kirchen-Chöre St. Cäcilia Dudenhofen bietet Musikern die Möglichkeit, im Rahmen einer Andacht weiter Musik machen zu können und dafür korrekt bezahlt zu werden. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird geben. Es gilt die 3G-Regel, außerdem besteht Masken- und Abstandspflicht. Um Anmeldung wird gebeten unter jesaja.org/events/GHbgt6IdvS7eNf30, da das Platzangebot reduziert ist.