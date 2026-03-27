Die Flächen auf Speyerer Gemarkung, auf denen Windkraftanlagen Vorrang haben sollen, werden kleiner. In einem ersten Planentwurf aus dem Jahr 2024 waren ein großes Gebiet im Stadtwald in Richtung Schifferstadt sowie eine Fläche westlich der B9 im Norden von Speyer für den Aufbau von Windrädern vorgesehen. Reduziert wurde nun besonders die Fläche im Stadtwald, wie am Dienstagabend bei der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr erläutert wurde. Als Grund nannte Sandra Zimmermann vom für die Regionalplanung zuständigen Verband Region Rhein-Neckar (VRRN) „natur- und artenschutzrechtliche Belange“. In diesem Bereich des Stadtwaldes liege ein Natura-2000- sowie ein Vogelschutzgebiet. Zimmermann betonte zugleich, dass auch außerhalb der ausgewiesenen Flächen Windräder möglich sein könnten. Das müsse jeweils im Einzelfall geprüft werden. Derzeit sind laut Stadtverwaltung Windkraftanlagen in Speyer ausgeschlossen.