Am Freitag wurde Ewald Gaden, Leiter der Volkshochschule (VHS) Speyer, nach auf den Tag 33-jährigem Dienst in den Ruhestand verabschiedet. Der aktuellen Situation entsprechend: digital und live per Zoom-Meeting. Das passt zur Entwicklung der Bildungseinrichtung in all den Jahren.

„Die Kolleginnen und Kollegen haben mich mit einem wunderbaren Online-Beitrag verabschiedet“, berichtet der 65-jährige Diplom-Verwaltungswirt, Pädagoge und Psychologe. Auch Grußworte