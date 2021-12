Mehr als fünf Jahrzehnte ist er vor der Öffentlichkeit verborgen, dann fördert ihn Entrümpler Michael Bauer („Superbauer“) bei einer Haushaltsauflösung ans Tageslicht: Ein historischer Friseursalon in Speyers Altstadt sorgt für Schlagzeilen.

Der Salon ist komplett erhalten, die Einrichtung ungefähr 100 Jahre alt. Vom Lockenwickler bis zur Preisliste aus den Kriegsjahren gibt es alles – ein Traum für Antiquitäten-Fans. Presse, Funk und Fernsehen berichten.

Nach dem Ende des Friseursalons in der St.-Georgen-Gasse hatte die Tochter des Inhabers das Anwesen weiter bewohnt, die Möbel wurden zur Ablagefläche. 2021 stirbt die Frau 97-jährig. Der neue Besitzer will das Gebäude umbauen und Wohnungen einrichten. Den Friseursalon gibt er an einen Mannheimer Apotheker weiter. Die Idee, ihn in Speyer – etwa im Historischen Museum der Pfalz – auszustellen, kommt nicht zum Tragen.