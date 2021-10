Die erste Auswärtsfahrt des TSV Speyer in der noch jungen Drittligarunde führt die Volleyballer zu alten Bekannten: Am Sonntag, 15 Uhr, sind sie beim TV Feldkirchen.

Zwei Spiele, zwei Siege, keinen Satz abgegeben. Der TSV Speyer verzeichnet einen Traumstart in die Dritte Volleyball-Liga. Mit dem Tabellenletzten TV Feldkirchen, in der Verbandsliga einst häufig Konkurrent im Kampf um die Tabellenspitze, steht eine vermeintlich leichte Aufgabe an: In den ersten drei Spielen konnte das Schlusslicht weder ein Spiel noch einen Satz gewinnen. Dennoch warnt TSV-Spielertrainer Gerrit Jann seine Mannschaft vor einer schweren Auswärtsaufgabe: „Feldkirchen ist eine lange Anfahrt, wir spielen in der Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasium in Neuwied. Die Räume dort waren immer kalt“, erinnert sich Jann an die früheren Auftritte im Norden von Rheinland-Pfalz.

„Feldkirchen hat seine Partien allerdings gegen Blankenloch und Rüsselsheim verloren. Das sind die vermeintlich besten Mannschaften der Liga“, sagt der TSV-Übungsleiter. Da er aber das Favoritenduo ebenfalls nicht kenne, sei es also entsprechend schwer, die Form des Gegners einzuschätzen. „Feldkirchen hatte in den vergangenen Jahren immer große Mannschaften. Da müssen wir schauen, dass unsere Angaben, aber auch die Annahme und das Zuspiel sicher funktionieren. Wir haben nur eine Chance, wenn wir sie zum Laufen bringen“, weiß Jann. Da die TV-Mannschaft einen neuen Trainer habe, bleibe auch taktisch noch vieles im Verborgenen.

Nils Weber war unter der Woche krank, Joshua Grimm und Malte Stohner fehlten ebenfalls. Hinter dem Einsatz des Trios steht für Jann noch ein großes Fragezeichen. Zurück im Training ist wieder André Bohlender. „Wir haben gut trainiert, auch die Stimmung ist gut. Ich habe ein gutes Gefühl“, gibt sich der TSV-Trainer vor dem ersten Auftritt seines Teams in der Fremde optimistisch.