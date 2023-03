Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einen mobilen Festplatz im unteren Domgarten will die Stadt Speyer „ihren“ Schaustellern zunächst im August ermöglichen, um den Brezelfest-Ausfall zu verkraften. Die Oberbürgermeisterin stellte das Konzept am Freitagabend vor und berichtete von vielen Ungewissheiten in der Corona-Zeit.

Gesichert ist derzeit nichts. Auch nicht der mobile Festplatz. Die Infektionsschutzbehörde müsse noch zustimmen, sagte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) bei einer Veranstaltung