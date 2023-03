Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im November 2018 hat der Verwaltungswissenschaftler und langjährige Ordinarius an der Speyerer Universität Heinrich Reinermann dem Gelehrten und Prediger Johannes Lonicerus (1499 bis 1569) mit der Herausgabe eines Buches ein literarisches Denkmal gesetzt. Nun ist ein Folgeband erschienen, in dem der Name Lonicerus leicht abgewandelt wiederum eine zentrale Rolle spielt. Auch Martin Luther ist wieder wichtig.

Reinermann hat den Handlungsstrang diesmal um eine Urenkelin des Schülers, Mitbruders und Freundes von Martin Luther geflochten. Dabei handelt es sich um Elisabeth Lonicer (1614 bis 1697), eine couragierte