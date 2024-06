Nach seinem Sieg am Samstag beim Kriteriumsrennen des RSV Rülzheim in Kuhardt gewinnt Oscar Schempp (VfL Pfullingen) auch 24 Stunden später bei „Rund um den Mundoplatz“ des RV Edelweiß Kandel in Minfeld.

„Noch etwas ausfahren und heute Morgen gemütlich mit der Familie durch den Wald spazieren“, beschrieb Schempp seine Regenrationsmaßnahmen. Übernachtet hat der 19-jährige,