Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ermittlern von Bundeskriminalamt und Generalstaatsanwaltschaft Koblenz ist in Speyer ein Schlag gegen Cyberkriminalität gelungen. Sie haben eine illegale Online-Plattform abgeschaltet, auf der krimineller Handel betrieben worden sein soll. An den Ermittlungen war auch das FBI beteiligt. Wie aufwendig ist so etwas? Ein Cybercrime-Experte erzählt.

Es ist ein unscheinbarer Wohnkomplex mitten in Speyer, den die Ermittler ausgemacht haben. Nichts deutet von außen darauf hin, dass innen mutmaßlich eine illegale Online-Plattform betrieben worden