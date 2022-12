Bei Corona-Inzidenzen um 500 war die IT des Rhein-Pfalz-Kreises in den Herbstferien im Oktober gehackt worden. Die Arbeit der Verwaltung war eingeschränkt, ihrem Gesundheitsamt waren keine täglichen Meldungen zu den Infektionszahlen mehr möglich. Seit einigen Tagen gibt es diese wieder. Speyer ist bei einer Inzidenz von 136,5, Ludwigshafen bei 110,4, Frankenthal bei 151,7 und der Rhein-Pfalz-Kreis bei 91,6 angelangt. „Die Zahlen sind wieder aktuell“, so eine Verwaltungssprecherin auf Anfrage. Ihre Aussagekraft sei aber beschränkt, weil die „Dunkelziffer“ wohl weiter steige: Viele Infizierte machten nur noch einen Antigen-Schnelltest und tauchten in der Statistik nicht auf. Gemeldet würden weiter vereinzelte Fälle in Einrichtungen wie Kitas oder Seniorenheimen. Inzwischen seien alle zu Zeiten des Hackerangriffs gemeldeten Fälle erfasst, was die rückläufige Infektionslage für das gesamte Gesundheitsamt-Gebiet belege: In der Kalenderwoche 42 seien es noch 2792 Fälle gewesen, in der Woche darauf 1471. Danach waren es 902, 935, 893, 794, 692 und in der vergangenen Woche schließlich 744 neue Fälle.