Das Abstrichzentrum in der Halle 101 ist am Samstag, 13. Juni, zum letzten Mal geöffnet. Wie die Stadt Speyer am Freitag mitteilte, stellt die Ambulanz nach rund drei Monaten vorerst ihren Betrieb ein. Der Grund: sinkende Patientenzahlen. Insgesamt seien seit der Inbetriebnahme des Zentrums am 18. März 1244 Personen getestet worden, die „einen begründeten Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) hatten und deren Hausarztpraxis in Speyer, Dudenhofen, Römerberg (mit Berghausen, Heiligenstein und Mechtersheim), Harthausen, Hanhofen oder Böhl-Iggelheim ansässig ist“, heißt es in einer Mitteilung. Davon seien – Stand Freitag – 54 Frauen und 45 Männer positiv getestet worden.

Künftig zum Hausarzt

Wer befürchte, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben, könne sich künftig telefonisch an den Hausarzt wenden. „Nach wie vor sollten Patienten mit Krankheitssymptomen nicht ohne Termin und ohne vorherige telefonische Anfrage in Arztpraxen erscheinen“, betont die Verwaltung. Laut Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) kann das Abstrichzentrum im Bedarfsfall reaktiviert werden.

In Speyer steigt die Anzahl der bestätigten Infektionsfälle derweil seit Tagen stetig leicht an. Am Freitag meldete die Stadt die 91. nachgewiesene Ansteckung seit Ausbruch der Pandemie. Davon gelten 85 Personen als genesen. 48 Speyerer befinden sich in Quarantäne.