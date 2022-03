Die Bundeswehr appelliert an Zivilisten, ihren Standortübungsplatz im Wald zwischen Speyer und Dudenhofen während der Übungen nicht zu betreten und auch außerhalb dieser Vorsicht walten zu lassen. Übungszeiten werden durch gehisste rote Flaggen angezeigt. „Das Verlassen der befestigten Wege des Standortübungsplatzes ist untersagt“, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Hunde müssten immer angeleint werden. Besonders die bei Spaziergängern beliebte Sanddüne dürfe nicht betreten werden, weil sie ein geschützter Bereich sei. „Das Berühren und Aneignen von Gerät, Munition und Munitionsteilen ist verboten“, teilt die Bundeswehr mit. Wer sich nicht an die Vorgaben halte, müsse mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen. Der Standortübungsplatz in Speyer wird regelmäßig für Übungen verschiedener Einheiten des Luftwaffenausbildungsbataillons genutzt. Im Reffenthal in Speyer gibt es zudem den Pionierübungsplatz, einen militärischen Sicherheitsbereich, der nicht betreten werden darf.