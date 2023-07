Das Bierfass steht üblicherweise im Mittelpunkt der Brezelfest-Eröffnung. Am Donnerstag ist das Fest zwar gut an den Start gegangen – diesmal jedoch mit XXL-Weinkiste in einer Hauptrolle. Und deren Inhalt wird nicht mal vor Ort verzehrt.

Die magischen Worte – „das Brezelfest ist eröffnet“ – hatte der Vorsitzende des Verkehrsvereins Speyer (VVS), Uwe Wöhlert, bereits gesprochen, als es auf der Bühne im Festzelt zur Premiere kam: Eine riesige, von Hand gezimmerte Holzkiste, in der 70 Weinflaschen sicher gestapelt waren, wurde vernagelt, um danach vom Speyerer Festplatz den Weg in die Antarktis anzutreten.

„Speyer ist bewusst als Ausgangspunkt gewählt worden“, sagte Hannes Kopf, Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd. Seine Behörde war an die Stadt Speyer und den Verkehrsverein herangetreten und hatte darum gebeten, mit der Festeröffnung die traditionelle Weinkisten-Aktion verbinden zu dürfen. Grund dafür: In der Landesbibliothek in Speyer ist die Geschichte von Georg von Neumayer archiviert. Dieser wiederum war ein Pfälzer Polarforscher und ist Namensgeber der Neumayer-Station III in der Antarktis, die seit 1984 besteht. Der Rebensaft auf der Pfalz und Rheinhessen wird nun als Geschenk zu den Forschern gebracht.

Auch Bier spielt eine Rolle: Fassanstich. Foto: Landry

Weinköniginnen großzügig

Dass die Weinkiste ausgerechnet auf einem Bierfest eine Rolle spielte, sahen die rheinhessische Weinkönigin Sarah Schneider und ihre pfälzische Kollegin Lea Baßler großzügig: „Ich finde das gar nicht bizarr, sondern sehe es als einen schönen Beweis dafür, dass die Trennung von Bier und Wein durchaus über den Haufen geworfen werden kann“, sagte Lea Baßler. Sie fragte sich, „wie der Wein bei den Temperaturen wohl schmeckt“. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) half Kopf mit Brezelkönigin Anne-Susan I. sowie den beiden Weinhoheiten beim Vernageln der Geschenkkiste.

Feierlich: Treffen auf dem Festplatz. Foto: Landry

Mit einem vom Fanfarenzug Rot-Weiß angeführten Umzug vom Altpörtel zum Festplatz hatte der VVS mit seinen Ehrengästen auf die Eröffnung des 84. Brezelfestes aufmerksam gemacht. Eine Gruppe von Peitschenknallern aus der italienischen Partnerstadt Ravenna und der Musikverein Mechtersheim begeisterten mit ihren Auftritten. OB Seiler erinnerte daran, dass die von Klöstern praktizierte Bierbraukunst schon vor Jahrhunderten mit Brezelgenuss kombiniert worden sei. Dieser Brauch passe zum Brezelfest. Wöhlert versprach: „Für jeden ist beim Brezelfest etwas dabei.“ Der Festplatzbetrieb beginnt um 14 Uhr, gefeiert wird bis Dienstagabend.

Aus dem Programm

Samstag, 18 Uhr: Wahl der Brezelkönigin im Festzelt

Sonntag, 10 Uhr: Preis-Schafkopf im Biergarten Scholz

Sonntag, 11 Uhr: Trachten-Gottesdienst im Festzelt

Sonntag, 13.30 Uhr: Festumzug

Montag, 12 bis 18 Uhr: Tag der Betriebe

Montag, 12 Uhr: Öffentliche Versteigerung des Brezelfest-Bildes, Biergarten

Dienstag, 14 bis 19 Uhr: Angebote beim „Tag der Familien“

Dienstag, 14 Uhr: Seniorennachmittag

Dienstag, 22.30 Uhr: Feuerwerk geplant, falls Genehmigung erfolgt