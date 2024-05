Rund 20.000 Menschen haben nach Angaben von Veranstalter Technik-Museum am vergangenen Samstag und Sonntag den Brazzeltag besucht. Damit bewegt sich die Anzahl der Besucher etwa auf dem Niveau des Vorjahres, einen neuen Rekord wie 2023 vermeldet das Technik-Museum allerdings nicht. „Ausnahmezustand“ habe am Wochenende auf dem gesamten Gelände geherrscht, heißt es in der Museumsbilanz zum Technik-Festival. Eines der Glanzlichter: Das Unterseeboot U17 sei live um 73 Grad gedreht worden – wie beim erfolgreichen Testlauf im November vergangenen Jahres. Zudem habe Trial Freestyle Fahrer Adrian Guggemos auf dem gedrehten U-Boot Stuns vollführt. In rund sechs Wochen verlässt der Stahlkoloss Speyer in Richtung Sinsheimer Schwestermuseum. Auf der mehrwöchigen Fahrt über Wasser und Land muss U17 erneut mehrmals gedreht werden. Nur so passt das U-Boot unter diversen Brücken wie der Alten Brücke in Heidelberg hindurch. Der Transport startet am Sonntag, 30. Juni. Rund einen Monat später, am Montag, 29. Juli, wird U17 in Sinsheim erwartet.