Nach drei Vertreterinnen in der vorigen Legislaturperiode sitzt künftig nur noch eine Speyererin im Bezirkstag Pfalz: Irmgard Münch-Weinmann (64, Grüne). Die ebenfalls aussichtsreich in die Wahl am Sonntag gegangene Sabrina Albers zieht als Listenführerin der Linkspartei nicht in das Gremium ein. Grund: Die Partei holte nur 1,7 Prozent der Stimmen, was nicht für eines der 29 Mandate im pfälzischen Parlament ausreicht. „Leider hat sich der bundesdeutsche Trend auch auf die Bezirkstagswahl ausgewirkt. Wie wir unsere gute Arbeit vor Ort den Menschen in der Pfalz näher bringen können, werden wir als Partei zu besprechen haben“, kommentiert Albers auf Anfrage. Sie freue sich allerdings, dass die Linke in Speyer deutlich besser abgeschnitten habe. Sie wolle sich auch in Zukunft und unabhängig von einem Mandat für die Gedenkarbeit in der Pfalz, für Demokratieförderung und gegen Antisemitismus einsetzen, so die 44-jährige Mitarbeiterin der Stadtverwaltung.