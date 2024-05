Mit 1,57 Promille Alkohol im Atem hat eine 36-Jährige laut Polizei am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr in der Landauer Straße auf der Auffahrt zur B9 in Richtung Germersheim einen Unfall verursacht. Demnach kam die 36-Jährige in der Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Wagen habe sich gedreht und sei entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen gekommen. Der Frau sei eine Blutprobe entnommen worden, zudem ist sie ihren Führerschein los. Sie erwarte ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Das Unfallauto habe abgeschleppt werden müssen. Die Unfallstelle war laut Polizei rund eineinhalb Stunden gesperrt. Es sei ein Sachschaden von 15.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.