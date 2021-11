Wenn am Montag der Speyerer Weihnachtsmarkt seine Buden öffnet, ist ein besonderes Angebot wieder am Start: das Himmelstelefon als Möglichkeit, seine Wünsche ans Christkind loszuwerden – ein Angebot des Schaustellerverbands in Kooperation mit der RHEINPFALZ.

Manche sagen, von Speyer aus habe man einen besonders guten Draht „nach oben“, weil es eine Bistumsstadt ist. Andere meinen, das habe mit dem Himmelstelefon zu tun, das alljährlich und ganz exklusiv beim Weihnachtsmarkt Anrufe im Sekretariat des Christkinds ermöglicht. In den fünf Wochen bis zum Fest ist es montags bis freitags jeweils von 15 bis 17 Uhr auf Empfang. Wer in der blauen Telefonzelle die richtige Taste drückt, darf den freundlichen Helfern des Christkinds seine Wünsche fürs Fest durchgeben. Besonders Kinder machen gerne davon Gebrauch. Der Anteil der erfüllten Wünsche soll dabei sehr hoch sein.

Der Schaustellerverband hat Hygienemaßnahmen angekündigt, um keine Corona-Infektionen zu riskieren. Viel Lüften und Desinfektionsmittel spielen dabei eine Rolle, sagt Betreuerin Anja Ruppert-Keller. Von der Stadt ist Heidi Jester mit im Boot, die erstmals einen Briefkasten als zusätzliches Angebot für Kontaktaufnahmen mit dem Christkind anbringen lässt. Jeder kann also auf seine Weise Wünsche loswerden – und die RHEINPFALZ berichtet darüber in der gedruckten Zeitung und unter www.rheinpfalz.de.