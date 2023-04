Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Knoten bei den Ahorn Camp BIS Baskets Speyer will einfach noch nicht platzen. In einem sehr engen Spiel der Zweiten Bundesliga ProB zogen sie beim FC Bayern Basketball II mit 85:91 (39:39, 79:79) in der Verlängerung den Kürzeren.

Anders als RB Leipzig wenige Stunden später entführten die Baskets keinen Punkt aus der bayrischen Landeshauptstadt. Bei beiden Partien stand es nach der regulären Zeit unentschieden. Im Fußball