Bauarbeiten an der Bahnstrecke von Speyer über Wörth nach Karlsruhe haben Auswirkungen auf den Zugverkehr in der Domstadt und können für Lärmentwicklung in Speyer-West verantwortlich sein. Wie die DB Regio AG mitteilt, wird noch bis zum 22. Dezember eine modernere Stellwerkstechnik installiert.

Zugausfälle sind zunächst bis Sonntag, 5. Dezember, jeweils zwischen 19.45 bis 1.30 Uhr, angekündigt. In dieser Zeit können laut DB die Züge der S-Bahn-Linien S4 (Germersheim – Ludwigshafen BASF/Bruchsal) und S33 (Bruchsal – Germersheim) sowie einzelne S-Bahnen der Linien S2 (Kaiserslautern – Mosbach) und S3 (Germersheim – Karlsruhe) nicht zwischen Graben-Neudorf und Speyer fahren. Ein Schienenersatzverkehr werde eingerichtet.

In Graben-Neudorf und Speyer gebe es von den eingesetzten Bussen Anschluss an planmäßig oder später fahrende S-Bahnen. Einzelne Züge der Linie RE4 (Frankfurt – Karlsruhe) halten nicht in Germersheim, Speyer, Schifferstadt und Ludwigshafen, aber in Mannheim. Die Mitnahme von Fahrrädern in den Bussen ist aus Platzgründen nicht möglich. Die geänderten Fahrpläne sind laut Bahn im Netz unter https://bauinfos.deutschebahn.com abrufbar und an den Stationen ausgehängt.