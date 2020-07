Erfolgreicher Rettungseinsatz für einen Vogel am Montag, 11.55 Uhr, am Bahnhof. Einer „Taube in Zwangslage“, so die Feuerwehr, war offenbar der erst vor wenigen Wochen erneuerte Taubenschutz der Deutschen Bahn zum Verhängnis geworden. „Das Tier hing mit einem Fuß in einem Netz über dem Fahrstuhl kopfüber. Das Netz war stark um den Fuß gewickelt“, meldet die Wehr. Das Tier sei mithilfe einer Zange aus dem Drahtnetz befreit worden und so agil gewesen, dass die Helfer es einfach davonflattern lassen konnten. Die Bahn hatte den Taubenschutz an den Gleisen erweitert, weil es wegen der Tiere am Bahnhof Hygieneprobleme gegeben hatte.