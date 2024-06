Zwei mutmaßliche Autoknacker sind der Polizei in der Nacht zum Sonntag ins Netz gegangen. Wie die Beamten berichten, meldete gegen 1 Uhr ein Zeuge, dass sich zwei Männer in der Straße Zum Pfauenturm an dort geparkten Autos zu schaffen machten. In zwei Fahrzeuge seien sie bereits eingestiegen. Die Polizei ertappte die beiden 23- und 25-jährigen Tatverdächtigen in Tatortnähe. Als der Ältere die Beamten bemerkte, warf er eine Geldbörse unter ein geparktes Auto. Diese war zuvor aus einem Fahrzeug entwendet worden. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen entdeckte die Polizei weiteres mutmaßliches Diebesgut. Wie sich herausstellte, waren die geplünderten Autos nicht verschlossen gewesen. Hinweise an die Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an: pispeyer@polizei.rlp.de. Beide Tatverdächtige wurden „zwecks Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen“.