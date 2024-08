Was wäre, wenn der Königsplatz nicht länger ein Parkplatz, sondern ein Ort der Begegnung, des Austauschs und der Erholung wäre? Ein Test soll einen Eindruck davon geben. Der Königsplatz ist am Freitag, 20. September, 10 bis 21 Uhr, bei einem Park(ing) Day autofrei. Park(ing) Day bezeichnet ein Experiment, bei dem Autoparkflächen in Orte für Menschen zurückverwandelt werden. Bisher ist der Königsplatz nur samstags autofrei, wenn der Wochenmarkt stattfindet. Ein Planungs- und Vorbereitungstreffen findet am Dienstag, 20. August, 19.30 Uhr, im „Media:Tor“ statt. Benötigt wird nach Aussagen der Initiatoren, den Vereinen Inspeyered und Zukunftsforum, Unterstützung. Wer bei Vorbereitungstreffen verhindert sei, könne eine E-Mail schicken an info@inspeyered.de. Inspeyered ist ein 2018 gegründeter Verein, der Menschen zu mehr demokratischer Mitgestaltung hin zu einer ökologisch nachhaltigeren und sozial gerechteren Welt motivieren möchte. Der Verein Zukunftsforum ging 2019 aus einer Initiative von Bürgern hervor, die ihre Kompetenz zur Weiterentwicklung der Stadt einbringen wollten. Ein genauer Programmablauf soll in Kürze auf www.inspeyered.de zu finden sein.