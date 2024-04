Mit einem E-Scooter ohne Versicherungsschutz hat am Donnerstag gegen 9.10 Uhr eine Polizeistreife einen 20-Jährigen in der Bahnhofstraße erwischt. Das Fahrzeug stellten die Beamten so lange sicher, bis der 20-Jährige es (nach)versichert hatte. Gegen 11 Uhr bemerkten Beamte bei einem Autofahrer im Weißdornweg ein Zittern am ganzen Körper sowie glasige und gerötete Augen. Ein Urintest bestätigte den Verdacht der Beamten auf einen THC-Konsum des Fahrers. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.