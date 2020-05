Ein 38 Jahre alter Opel-Fahrer ist am Montagmittag gegen 13 Uhr bei einem Unfall am Autobahnkreuz bei Speyer schwer verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, fuhr der Mann von der A61 auf die B9 in Fahrtrichtung Speyer und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Im Grünstreifen sei der Mann über einen herausstehenden Gullydeckel gefahren, wodurch sich sein Fahrzeug überschlagen habe und auf dem Dach zum Liegen gekommen sei. Der Autofahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Oggersheim gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von 1500 Euro. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Rheinauen waren mit 15 Mann im Einsatz und sicherten unter anderem die Unfallstelle ab.