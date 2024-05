Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 13. Mai kann der Theaterintendant, Regisseur und gelernte Schauspieler Wolfgang Quetes 80. Geburtstag feiern. Er stand von 1997 bis 2002 an der Spitze des Pfalztheaters, wo er vor allem auf Wagner-Opern und Ballett setzte. Außerdem liegt ihm das facettenreiche Werk von Jacques Offenbach am Herzen, wie er im RHEINPFALZ-Gespräch bekennt.

Das Treffen mit Wolfgang Quetes kommt erst nach einigem Zögern zustande. Er unterstreicht seinen Status als Ruheständler, lässt sich dann aber doch auf ein Interview ein. Es findet im Lauterer