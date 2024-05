Am frühen Dienstagmorgen hat laut Feuerwehr gegen 2.45 Uhr ein aktiver Rauchmelder in der Heinrichstraße in Lachen-Speyerdorf einen größeren Brand verhindert. An einer Gastherme im zweiten Obergeschoss des Mehrparteienhauses kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Schmorbrand. Die Bewohnerin wurde durch die Rauchmelder auf die Gefahr aufmerksam und setzte den Notruf ab. Als die Feuerwehr am Haus eintraf, hatte die Bewohnerin schon alles gelöscht. Die Feuerwehr schloss den Gashaupthahn und nahm die Therme bis zur Abklärung durch eine Fachfirma außer Betrieb. Die Wohnung wurde belüftet. Die Bewohnerin zog sich der Feuerwehr zufolge leichte Verletzungen zu und kam zur Abklärung ins Krankenhaus. Die Wehr war mit 16 Einsatzkräften vor Ort. Die Feuerwehr betont: „Dieser Einsatz zeigt mal wieder, dass Rauchwarnmelder Leben retten und bei frühzeitiger Reaktion größerer Schaden vermieden werden kann.“