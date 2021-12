Ein Unfall auf der B39 zwischen Dudenhofen und Hanhofen hat am Freitagabend für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Ein Auto mit zwei Insassen war gegen 18.30 Uhr von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Die Personen seien offenbar verletzt, aber dazu lagen zunächst keine näheren Informationen vor. Die Fahrbahn in Richtung Neustadt wurde gesperrt, da das verunglückte Fahrzeug von der Straße aus geborgen werden musste. In einer ersten Einschätzung wurde von einer circa einstündigen Sperrung ausgegangen, in der der Verkehr durch Orte der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen umgeleitet wurde.