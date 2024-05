Zumindest für einige Tage herrscht rund um den Bahnübergang in der Wormser Landstraße Stillstand. Weder Autos noch Züge können passieren. An Freitagabend, 20 Uhr war der Bahnübergang in der Wormser Landstraße dicht. Die Deutsche Bahn saniert hier voraussichtlich noch bis Mittwochabend, 22. Mai, 20 Uhr die Gleisüberfahrt. Und zwar rund um die Uhr, wie die Bahn vor Beginn der Arbeiten mitteilte. Schließlich muss während gebaut wird nicht nur der Autoverkehr ruhen, sondern auch der Zugverkehr ins Industriegebiet Süd – und diese Versorgungslücke solle möglichst kurz gehalten werden. Wie unser Foto, aufgenommen am Dienstagvormittag, zeigt, waren die Arbeiten schon ein gutes Stück fortgeschritten und neuer Belag aufgetragen. Trotz