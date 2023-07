Am Montag gegen 13.30 Uhr sind ein Peugeot, ein Fiat und ein Audi auf der Kurt-Schumacher-Straße gefahren und hielten dann an einer roten Ampel. Beim Wiederanfahren fuhr der 32-jährige Audi-Fahrer laut Polizei der 24-jährigen Fiat-Fahrerin auf und schob den Fiat auf das Heck der Peugeot-Fahrerin. Die 24-Jährige klagte über Nackenschmerzen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Gesamtschaden liegt bei circa 1500 Euro.