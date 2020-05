Die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis öffnet demnächst die Kfz-Zulassungs-Außenstellen in Dudenhofen und Heßheim wieder. In Dudenhofen sind Kfz-Zulassungen ab Montag, 25. Mai, wieder möglich. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 7.30 bis 12 Uhr sowie montags von 13 bis 16 Uhr und donnerstags von 13 bis 17 Uhr. Die Außenstelle in Heßheim öffnet am Mittwoch, 3. Juni. Die Öffnungszeiten werden zunächst auf den Mittwoch- und Donnerstagvormittag, 8 bis 11.30 Uhr, beschränkt. Allerdings ist laut Kreisverwaltung eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich: für Dudenhofen ab sofort unter Telefon 06232 626-222 oder -221, für Heßheim ab Montag unter den Rufnummern 06233 3791-330 oder -331. Auch eine elektronisch Terminvereinbarung über die Internetseite www.rhein-pfalz-kreis.de ist möglich. Die Dienstgebäude dürfen nur mit einem Mund-Nasen-Schutz beziehungsweise einer Alltagsmaske betreten werden – und zwar einzeln und nach Aufforderung. Am Eingang sind Besucherformulare auszufüllen. Drinnen müssen die üblichen Abstands- und Hygienevorschriften eingehalten werden. Landrat Clemens Körner (CDU) und der Leiter der Zulassungs- und Führerscheinstelle bitten um Verständnis, dass es zu längeren Wartezeiten bei der Terminvergabe kommen kann.