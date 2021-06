Speyer. Die im Februar in der RHEINPFALZ angekündigte Eröffnung einer Apotheke in der Kaufland-Ladenzeile in der Auestraße 22 ist jetzt vollzogen worden.

Zwölf Mitarbeiter sind in der ersten „Easy-Apotheke“ in Speyer tätig, teilt diese mit. Sie wird vom Speyerer Apotheker Christoph Gehrke (50), dessen Stammhaus die Glocken-Apotheke in Waldsee ist, betrieben und ist Mitte Juni eröffnet worden. Am 2. und 3. Juli lädt der Inhaber laut Mitteilung zu einer Corona-konformen Eröffnungsaktion ein. Besucher erwarte unter anderem ein Glücksrad-Gewinnspiel und ein Unterhaltungsprogramm.

Zum Angebot der auf ein breites Sortiment setzenden Apotheke gehöre ein Botendienst für Kunden, die mobil eingeschränkt sind oder besonders kontaktarm einkaufen wollen. Außerdem gibt es einen Online-Shop. „Dort können Kunden die Artikel entweder zur Abholung vorbestellen oder sich liefern lassen“, so der Apotheker. Wenn es um rezeptpflichtige Medikamente gehe, sei bei Abholung das Originalrezept vorzuzeigen. Die Apotheke ist in die frühere Tedi-Fläche der Immobilie eingezogen.

Bereits Gehrkes Großvater und Vater waren Apotheker. Speyer ist sein vierter Standort nach Waldsee, Schifferstadt und Mutterstadt.