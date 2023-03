Am Samstag, 25. März, findet in Kooperation mit der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland von 11 bis 17 Uhr bereits zum dritten Mal ein „AOK-Familiensamstag“ im glasüberdachten Innenhof des Historischen Museums der Pfalz statt.Die Kasse bietet an diesem Tag begleitend zur aktuellen Familien-Ausstellung „Der Grüffelo kommt zurück“ zahlreiche Mitmach-Aktionen für die ganze Familie an. Kleine Gäste können sich als Grüffelo, Maus, Fuchs oder Eule schminken lassen und sich ein „Schlangenpüree“ auf dem Smoothie-Bike mixen. In Fühlboxen können Dinge, die im Wald zu finden sind, erspürt werden, und der Gleichgewichtssinn auf einem Balance Board ausprobiert werden. Der Eintritt zum AOK-Familiensamstag und das Ausprobieren aller Test- und Mitmach-Stationen ist kostenfrei.

Am Samstag, 29. April, lädt das Historische Museum dann im Rahmen der Familien-Ausstellung „Der Grüffelo kommt zurück“ um 15 Uhr zu einer musikalischen Lesung ein.

Uta Weißkopf, Erzählerin und Jugendfreundin der bekannten Kinderbuchautorin Julia Donaldson, liest unter anderem aus „Der Grüffelo“, „Das Grüffelokind“ und „Für Hund und Katz ist auch noch Platz“. Der Pianist Klaus Dreier übersetzt die fantasievollen und spannenden Geschichten am E-Piano in musikalische Bilder. Die Lesung dauert etwa 45 Minuten. Altersempfehlung ab vier Jahren.rg

Parallel zum AOK Familien-Samstag ist die Ausstellung „Der Grüffelo kommt zurück“ zu den regulären Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Karten für die Ausstellung gibt es an der Museumskasse oder unter www.tickets.museum.speyer.de. Tickets für die Lesung gibt es ab sofort im Vorverkauf an der Museumskasse oder unter www.tickets.museum.speyer.de für 9,50 Euro, ermäßigt für 6,50 Euro. In den Osterferien von Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen ist die Grüffelo-Ausstellung auch montags am 3., 10. und 17. April von 10 bis 18 Uhr zu sehen. Infos zur Ausstellung, Preisen und Begleitprogramm: www.grueffelo-ausstellung.de