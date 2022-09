Für den Vortrag des deutschen Astronauten Alexander Gerst, auch bekannt als „Astro-Alex“, am Freitag, 4. November, im Technik-Museum Speyer sind die 300 Karten binnen einer Stunde weg gewesen. Die Organisatoren zeigen sich überrascht und prüfen eine Verlegung der Veranstaltung.

hatte man zwar mit einer großen Nachfrage gerechnet. Der regelrechte Ansturm auf die Tickets habe die Organisatoren jedoch überrascht. Deshalb werde nun geprüft, ob der Vortrag in einem größeren Raum als dem Forum-Kino möglich ist. „In unserer Eventhalle Hangar 10 haben bis zu 700 Besucher auf Stühlen Platz. Sie ist jedoch am Wochenende nach dem Vortrag von Alexander Gerst vermietet“, so Siegenthaler. Derzeit arbeite man daran, den Aufbau der Technik nach dem Besuch von Gerst für die folgende Veranstaltung so zu planen, dass am Wochenende alles rechtzeitig bereit ist. „Vielleicht noch im Lauf dieser Woche, spätestens aber nächste Woche, wissen wir, ob das klappt“, sagt Siegenthaler.

Bei Gersts erstem offiziellen Besuch im Technik-Museum im April 2015 verfolgten in der Raumfahrthalle nach damaliger Schätzung des Museums bis zu 3000 Interessierte den Bericht des Astronauten über dessen Mission „Blue Dot“. Aus Sicherheitsgründen komme eine Veranstaltung dieser Größenordnung heute jedoch nicht mehr in Frage, erklärt die Sprecherin. Deshalb sei zunächst das Forum-Kino für den Vortrag von „Astro-Alex“ reserviert worden. 300 Plätze von insgesamt knapp 350 in dem Saal des früheren Imax-Classic-Kinos waren vergangene Woche in den Online-Ticketverkauf gegangen.

Im Netz

Informationen über den Vortrag von Astronaut Alexander Gerst am 4. November, 15.45 bis 16.45 Uhr, im Technik-Museum Speyer gibt es unter https://speyer.technik-museum.de/de/gerst